На Ровненщине полуторагодовалому ребенку нанесли 10 ножевых ранений

Сообщение о том, что в реанимацию с резаными ранами тела госпитализирован ребенок в возрасте 1,5 года в полицию Ровненской области поступило вечером 11 мая. Сейчас врачи оказывают ребенку медицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские установили, что мальчик вместе с родителями проживает в селе Обаров Ровненского района. По предварительной информации ребенок получил многочисленные колото-резаные раны во время бытового конфликта между нетрезвым отцом и дедушкой, которые часто употребляют спиртные напитки. Матери в то время дома не было.

Из-за сильного алкогольного опьянения мужчины не смогли предоставить четких объяснений как ребенок получил телесные повреждения,

– говорят в полиции.

Как сообщает местное издание UA:Ровно, в областную детскую больницу малыша доставили с десятью ножевыми ранениями.