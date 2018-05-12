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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Рівненщині півторарічній дитині нанесли 10 ножових поранень

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Повідомлення про те, що в реанімацію з різаними ранами тіла госпіталізовано дитину віком 1,5 року до поліції Рівненщини надійшло увечері 11 травня. Наразі лікарі надають дитині медичну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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Поліцейські встановили, що хлопчик разом із батьками проживає у селі Обарів Рівненського району. За попередньою інформацією дитина отримала численні колото-різані рани під час побутового конфлікту між нетверезим батьком та дідусем, які часто вживають спиртні напої. Матері на той час вдома не було.

Через сильне алкогольна сп'яніння чоловіки не змогли надати чітких пояснень як дитина отримала тілесні ушкодження,
– кажуть у поліції. 

Як повідомляє місцеве видання UA:Рівне, в обласну дитячу лікарню малюка доставили із десятьма ножовими пораненнями. 

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новини України Кримінальні новини Рівне
Джерело: 24 Канал
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