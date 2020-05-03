На Ровненщине село закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса: фото

В селе Познань, что в Рокитновском районе Ровненской области, обнаружили 6 случаев коронавируса. На въезде в населенный пункт установили блокпост, на котором круглосуточно дежурят медики, спасатели и правоохранители.

Решение усилить карантинные меры в Познани приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА.

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На въезде – выезде в Познань у людей проверяют документы и проводят температурный скрининг, а также дезинфицируют транспорт. В самом селе ввели ограничения на передвижение людей и движение транспорта – с 20:00 до 8:00.



На блокпосту проводят температурный скрининг / Фото пресс-службы Ровненской ОГА



В селе ограничено движение транспорта с 20:00 до 8:00 / Фото пресс0службы Ровненской ОГА

Обратите внимание! На Ровненщине пока зафиксировано 726 случаев коронавируса. Из них 11 – летальные.

По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования COVID-19. Так, за последние сутки количество больных выросло на 502. Общее количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, – 288. 1 547 пациентам удалось выздороветь.



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