14:28
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      На Ровненщине село закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса: фото

      - Читати новину українською
      В Ровенской области село Познань закрыли на карантин
      На блокпосту дежурят медики и спасатели / Пресс-служба Ровненской ОГА

      В селе Познань, что в Рокитновском районе Ровненской области, обнаружили 6 случаев коронавируса. На въезде в населенный пункт установили блокпост, на котором круглосуточно дежурят медики, спасатели и правоохранители.

      Решение усилить карантинные меры в Познани приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА.

      Смотрите также COVID-19 диагностировали у сотрудницы Ровненской ОГА

      На въезде – выезде в Познань у людей проверяют документы и проводят температурный скрининг, а также дезинфицируют транспорт. В самом селе ввели ограничения на передвижение людей и движение транспорта – с 20:00 до 8:00.

      карантин у селі на Рівненщині
      На блокпосту проводят температурный скрининг / Фото пресс-службы Ровненской ОГА

      карантин у селі на Рівненщині
      В селе ограничено движение транспорта с 20:00 до 8:00 / Фото пресс0службы Ровненской ОГА

      Обратите внимание! На Ровненщине пока зафиксировано 726 случаев коронавируса. Из них 11 – летальные.

      По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования COVID-19. Так, за последние сутки количество больных выросло на 502. Общее количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, – 288. 1 547 пациентам удалось выздороветь.

      чому варто лишатись вдома
      Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Ровно
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко