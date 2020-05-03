На Рівненщині село закрили на карантин через спалах коронавірусу: фото

У селі Познань, що у Рокитнівському районі Рівненської області, виявили 6 випадків коронавірусу. На в’їзді у населений пункт встановили блокпост, на якому цілодобово чергують медики, рятувальники та правоохоронці.

Рішення посилити карантинні заходи у Познані ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Про це інформує пресслужба Рівненської ОДА.

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На в’їзді – виїзді у Познань у людей перевіряють документи та проводять температурний скринінг, а також дезінфікують транспорт. У самому селі ввели обмеження на пересування людей та рух транспорту – з 20:00 до 8:00.



На блокпосту проводять температурний скринінг / Фото пресслужби Рівненської ОДА



У селі обмежено рух транспорту з 20:00 до 8:00 / Фото пресслужби Рівненської ОДА

Зверніть увагу! На Рівненщині наразі зафіксовано 726 випадків коронавірусу. З них 11 – летальні.

Станом на 3 травня в Україні підтвердили 11 913 випадків інфікування COVID-19. Так, за останню добу кількість хворих зросла на 502. Загальна кількість смертей, спричинених коронавірусною інфекцією, – 288. 1 547 пацієнтам вдалося одужати.



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