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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      На Рівненщині село закрили на карантин через спалах коронавірусу: фото

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      У Рівненській області село Познань закрили на карантин
      На блокпості чергують медики та рятувальники / Пресслужба Рівненської ОДА

      У селі Познань, що у Рокитнівському районі Рівненської області, виявили 6 випадків коронавірусу. На в’їзді у населений пункт встановили блокпост, на якому цілодобово чергують медики, рятувальники та правоохоронці.

      Рішення посилити карантинні заходи у Познані ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Про це інформує пресслужба Рівненської ОДА.

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      На в’їзді – виїзді у Познань у людей перевіряють документи та проводять температурний скринінг, а також дезінфікують транспорт. У самому селі ввели обмеження на пересування людей та рух транспорту – з 20:00 до 8:00.

      карантин у селі на Рівненщині
      На блокпосту проводять температурний скринінг / Фото пресслужби Рівненської ОДА

      карантин у селі на Рівненщині
      У селі обмежено рух транспорту з 20:00 до 8:00 / Фото пресслужби Рівненської ОДА

      Зверніть увагу! На Рівненщині наразі зафіксовано 726 випадків коронавірусу. З них 11 – летальні.

      Станом на 3 травня в Україні підтвердили 11 913 випадків інфікування COVID-19. Так, за останню добу кількість хворих зросла на 502. Загальна кількість смертей, спричинених коронавірусною інфекцією, – 288. 1 547 пацієнтам вдалося одужати.

      чому варто лишатись вдома
      Чому варто лишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Рівне
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