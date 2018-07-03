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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Ровненщине во время сессии поселкового совета активисты подрались с полицейскими

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Столкновения на сессии поселкового совета в Млинове
Столкновения на сессии поселкового совета в Млинове / rivne.media

На сессии Млиновского поселкового совета, которая проходила 3 июня, во время рассмотрения вопроса о закрытии местной гимназии произошел конфликт между полицейскими и активистами.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровненской области.

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Отмечается, что активисты пытались попасть в сессионный зал. В результате инцидента пострадали 14 человек, среди которых двое сотрудников полиции.

Почти 30 человек около 11 часов начали врываться в сессионный зал. В результате чего между митингующими и сотрудниками полиции возникла потасовка. Чтобы прекратить противоправные действия неизвестных, полицейские применили слезоточивый газ,
– говорится в сообщении.

В полиции отметили, что конфликт был исчерпан до 12:00.

Главный врач Млиновской районной больницы Виктор Ковалев подтвердил, что бригада скорой оказала медицинскую помощь четырнадцати пострадавшим.

Представитель профкома Млиновской гуманитарной гимназии Оксана Варийчук сообщила, что ее сотрудники пытались убедить депутатов, что это решение поспешное.

Никто нас не слушал. У нас все учителя были кто в коридоре, кто на улице. Была вызвана полиция. Когда решение поставили на голосование, пустили слезоточивый газ. Люди начали выходить, вызвали скорую. Мы вышли на улицы из сессионного зала, там людям уже оказывали первую помощь,
– отметила Оксана Варийчук.

Региональное издание Rivne Media сообщило, что несмотря на инцидент, решение об объединении гуманитарной гимназии и школы в Млиновский лицей было принято.

Смотрите видео: Столкновения в Млинове


 

Теги: Новости Украины столкновения Полиция Ровно
Источник: 24 Канал
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