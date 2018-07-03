На Рівненщині під час сесії селищної ради активісти побилися з поліцейськими

На сесії Млинівської селищної ради, яка проходила 3 червня, під час розгляду питання про закриття місцевої гімназії відбувся конфлікт між поліцейськими та активістами.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

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Зазначається, що активісти намагалися потрапити до сесійної зали. В результаті інциденту постраждало 14 людей, серед яких двоє працівників поліції.

Майже 30 чоловік близько 11 години почали вдиратися до сесійної зали. У результаті чого між митингувальниками та працівниками поліції виникла бійка. Аби припинити протиправні дії невідомих, поліцейські застосували сльозогінний газ,

– йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що конфлікт було вичерпано до 12:00.

Головний лікар Млинівської районної лікарні Віктор Ковальов підтвердив, що бригада швидкої надала медичну допомогу чотирнадцяти постраждалим.

Представник профкому Млинівської гуманітарної гімназії Оксана Варійчук повідомила, що її співробітники намагалися переконати депутатів що це рішення поспішне.

Ніхто нас не слухав. У нас всі вчителі були хто в коридорі, хто на вулиці. Було викликано поліцію. Коли рішення поставили на голосування, пустили сльозогінний газ. Люди почали виходити, викликали швидку. Ми вийшли на вулиці з сесійної зали, там людям вже надавали першу допомогу,

– зазначила Оксана Варійчук.

Регіональне видання Rivne Media повідомило, що не зважаючи на інцидент, рішення про об'єднання гуманітарної гімназії та школи в Млинівський ліцей було прийнято.



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