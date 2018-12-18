На Ровненщине водитель устроил гонки с полицией: появилось видео

В понедельник, 17 декабря, на Ровненщине водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование правоохранителей остановиться и начал убегать. Зато экипажи патрульной полиции начали преследование внедорожника.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровно.

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Убегая от полицейских, нарушитель, промчавшись четыре улицы в Ровно, выехал на автодорогу "Киев – Чоп" и двигался в направлении столицы. Служебные автомобили заблокировали движение беглецу, однако тот совершил маневр разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе, создавая опасность всем участникам дорожного движения.

Полицейские, чтобы остановить правонарушителя, создали искусственный затор. Водитель автомобиля "Mercedes-Benz" объехал стоячий транспорт и столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей, которым управлял 22-летний младший лейтенант полиции, ехавший на подмогу коллегам. После этого водитель внедорожника, не останавливаясь, продолжил бегство,

– отметили в пресс-службе.

Водитель "Mercedes-Benz" направил свой автомобиль на служебную машину, пытаясь сбросить ее с дороги. В результате столкновения оба авто врезались в придорожное ограждение.

Остановив водителя, трое полицейских вышли из автомобиля и направились в сторону нарушителя, однако водитель начал движение задним ходом на полицейских. Следовательно, полицейские вынуждены были произвести несколько выстрелов по его колесам. Во время преследования и задержания травмировались трое полицейских. Их сейчас осматривают медики.



Водитель устроил гонки с полицией на Ровненщине

Стало известно, что за рулем внедорожника находился 42-летний житель Хмельницкой области. Также в салоне "Mercedes-Benz" находилась 38-летняя жена водителя и малолетняя дочь. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили пневматические пистолет и винтовку.

Видео гонки нарушителя и правоохранителей на Ровенщине: