На Рівненщині водій влаштував перегони з поліцією: з'явилося відео

У понеділок, 17 грудня, на Рівненщині водій автомобіля Mercedes-Benz проігнорував вимогу правоохоронців зупинитися та почав утікати. Натомість екіпажі патрульної поліції розпочали переслідування позашляховика.

Про це повідомила прес-служба поліції Рівного.

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Втікаючи від поліцейських, порушник, промчавши чотири вулиці у Рівному, виїхав на автодорогу "Київ – Чоп" та рухався у напрямку столиці. Службові автомобілі заблокували рух утікачеві, проте той здійснив маневр розвороту та поїхав у сторону Рівного зустрічною смугою, створюючи небезпеку усім учасникам дорожнього руху.

Поліцейські, аби зупинити правопорушника, створили штучний затор. Водій автомобіля "Mercedes-Benz" об’їхав стоячий транспорт та зіткнувся зі службовим автомобілем правоохоронців, яким керував 22-річний молодший лейтенант поліції, що їхав на підмогу колегам. Після цього водій позашляховика, не зупиняючись, продовжив втечу,

– зазначили у прес-службі.

Водій "Mercedes-Benz" скерував свій автомобіль на службову машину, намагаючись скинути його з дороги. Унаслідок зіткнення обидва авто врізалися у придорожнє огородження.

Зупинивши водія, троє поліцейських вийшли з автомобіля та попрямували в сторону порушника, проте водій почав рух заднім ходом на поліцейських. Відтак, поліцейські змушені були здійснити кілька пострілів по його колесах. Під час переслідування та затримання травмувалися троє поліцейських. Їх наразі оглядають медики.



Водій влаштував перегони з поліцією на Рівненщині

Стало відомо, що за кермом позашляховика перебував 42-річний житель Хмельницької області. Також в салоні "Mercedes-Benz" також перебувала 38-річна дружина водія та малолітня донька. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили пневматичні пістолет та гвинтівку.

Відео перегонів порушника та правоохоронців на Рівненщині: