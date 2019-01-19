На Ровненской АЭС отключили энергоблок: детали

На атомной электростанции в Ровненской области отключили от сети энергоблок №3.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия НАЭК "Энергоатом".

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По их информации, состоялась посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровенской АЭС до 37%.

На месте работает специальная комиссия. Блок №1 ремонтируется, блоки №2 и №4 работают в обычном режиме.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке и прилегающей территории РАЭС находится в пределах действующих норм и не менялось. Блок №1 находится в состоянии планового капитального ремонта, блоки №2 и №4 работают с полной нагрузкой", – также отмечается в сообщении пресс-службы.