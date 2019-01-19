14:44
19 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченський лайфхак у 9 мільярдів боргу. Собаки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:31, 18 січня
      Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський
      Вєсті.UA
      21:11, 18 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      На Рівненській АЕС відключили енергоблок: деталі

      341 Читать новость на русском
      Рівненська АЕС
      Рівненська АЕС / Фото з відкритих джерел

      На атомній електростанції у Рівненській області відімкнули від мережі енергоблок №3.

      Про це повідомила прес-служба держпідприємства НАЕК "Енергоатом".

      Читайте також: Нестандартне святкування Нового року: поліція затримала двох сталкерів у Прип'яті

      За їхньою інформацією, відбулася посадка стопорних клапанів, відключення турбогенератора ТГ-5 від мережі і зниження потужності реакторної установки блоку №3 Рівненської АЕС до 37%.

      На місці працює спеціальна комісія. Блок №1 ремонтується, блоки №2 і №4 працюють у звичайному режимі.

      "Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промисловому майданчику та прилеглій території РАЕС перебуває у межах діючих норм і не змінювався. Блок №1 перебуває у стані планового капітального ремонту, блоки №2 і №4 працюють з повним навантаженням", – також наголошується в повідомленні прес-служби.

      Теги: Новини України Рівне АЕС
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сьогодні , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 534
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сьогодні , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1687
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 січня , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1544
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 січня , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 932
      Виборче дербі за Харків
      18 січня , 20:02 Виборче дербі за Харків
      Наталя Ромашова 405
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук