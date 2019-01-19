На Рівненській АЕС відключили енергоблок: деталі

На атомній електростанції у Рівненській області відімкнули від мережі енергоблок №3.

Про це повідомила прес-служба держпідприємства НАЕК "Енергоатом".

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За їхньою інформацією, відбулася посадка стопорних клапанів, відключення турбогенератора ТГ-5 від мережі і зниження потужності реакторної установки блоку №3 Рівненської АЕС до 37%.

На місці працює спеціальна комісія. Блок №1 ремонтується, блоки №2 і №4 працюють у звичайному режимі.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промисловому майданчику та прилеглій території РАЕС перебуває у межах діючих норм і не змінювався. Блок №1 перебуває у стані планового капітального ремонту, блоки №2 і №4 працюють з повним навантаженням", – також наголошується в повідомленні прес-служби.