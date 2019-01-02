Нестандартне святкування Нового року: поліція затримала двох сталкерів у Прип'яті

​Нацполіція затримала двох сталкерів у відселеному місті Прип'ять, які вирішили зустріти Новий рік на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, та прокралися туди поза контрольно-пропускними пунктами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Читайте також: Чоловіку, який видерся на головну ялинку Борисполя, загрожує ув'язнення: заява поліції



Любителями екстремального туризму виявилися 24-річний житель Львівської області та 33-річна жителька Житомирської області. Сталкери розповіли, що мріяли зустріти Новий рік у дивній атмосфері, тому вирішили облаштувати собі ночівлю в закинутій, порожній будівлі і порушити закон.

Правопорушникам необхідно буде сплатити штраф від 340 до 510 гривень.

Нагадаємо, що за 2018 рік Чорнобильську зону відчуження відвідали 63 тисячі осіб з туристичною метою. Також на базі заповідника розпочато роботу над трьома міжнародними науковими проектами.