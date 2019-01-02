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      Нестандартне святкування Нового року: поліція затримала двох сталкерів у Прип'яті

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      Поліція затримала двох сталкерів на Прип'яті: порушники мріяли зустріти Новий Рік нестандартно
      Поліція затримала двох сталкерів на Прип'яті: порушники мріяли зустріти Новий Рік нестандартно / www.google.com

      ​Нацполіція затримала двох сталкерів у відселеному місті Прип'ять, які вирішили зустріти Новий рік на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, та прокралися туди поза контрольно-пропускними пунктами.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області

      Читайте також: Чоловіку, який видерся на головну ялинку Борисполя, загрожує ув'язнення: заява поліції
       

      Любителями екстремального туризму виявилися  24-річний житель Львівської області та 33-річна жителька Житомирської області. Сталкери розповіли, що мріяли зустріти Новий рік у дивній атмосфері, тому вирішили облаштувати собі ночівлю в закинутій, порожній будівлі і порушити закон. 

      Правопорушникам необхідно буде сплатити штраф від 340 до 510 гривень.

      Нагадаємо, що за 2018 рік Чорнобильську зону відчуження відвідали 63 тисячі осіб з туристичною метою. Також на базі заповідника розпочато роботу над трьома міжнародними науковими проектами. 

      Теги: Новини України Поліція Чорнобиль АЕС
      Джерело: 24 Канал
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