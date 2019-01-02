Нестандартное празднование Нового года: полиция задержала двух сталкеров в Припяти

​Нацполиция задержала двух сталкеров в отселенном городе Припять, которые решили встретить Новый год на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, и прокрались туда вне контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Любителями экстремального туризма оказались 24-летний житель Львовской области и 33-летняя жительница Житомирской области. Сталкеры рассказали, что мечтали встретить Новый год в странной атмосфере, поэтому решили обустроить себе ночевку в заброшенном, пустом здании и нарушить закон.

Правонарушителям необходимо будет уплатить штраф от 340 до 510 гривен.

Напомним, что за 2018 год Чернобыльскую зону отчуждения посетили 63 тысячи человек с туристической целью. Также на базе заповедника начата работа над тремя международными научными проектами.