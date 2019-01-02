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      Мужчине, который забрался на главную елку Борисполя, грозит заключение: заявление полиции

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      Елка в Борисполе
      Елка в Борисполе / Фото из открытых источников

      Полиция собирается привлечь к уголовной ответственности мужчину, который в новогоднюю ночь забрался на главную елку Борисполя и повредил ее. Молодому человеку грозит штраф или лишение свободы.

      Ранее 24 канал писал о том, что нетрезвый мужчина залез на главную елку города Борисполь Киевской области. Из-за этой выходки елка претерпела значительных повреждений, а сам мужчина едва не упал с конструкции.

      Читайте также: Новогодние разбойники в Брюсселе сожгли елку, напали на пожарных и ограбили аптеку

      Правоохранителям уже удалось установить личность парня. Они сообщают, что ему 32 года и он ранее неоднократно был судим за тяжкие преступления.

      По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Мужчине грозит от немалого штрафа до трех лет лишения свободы,
      – добавляют в полиции.

      Также уже известно, как пострадала главная елка Борисполя. В частности, во время своей выходки мужчина повредил украшения и часть иллюминации.

      Напомним, 22 декабря на главную елку Вашингтона забрался неизвестный мужчина. Правоохранителям пришлось вести с ним переговоры. Позже они отметили, что мужчина был в состоянии эмоционального потрясения.

       

      Теги: Новогодние праздники Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Борисполя
      Источник: 24 Канал
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