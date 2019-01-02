Чоловіку, який видерся на головну ялинку Борисполя, загрожує ув'язнення: заява поліції

Поліція збирається притягнути до кримінальної відповідальності чоловіка, який у новорічну ніч видерся на головну ялинку Борисполя та пошкодив її. Молодику загрожує штраф або позбавлення волі.

Раніше 24 канал писав про те, що нетверезий чоловік виліз на головну ялинку міста Бориспіль, що на Київщині. Через цю витівку ялинка зазнала значних пошкоджень, а сам чоловік ледь не впав із конструкції.

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Правоохоронцям вже вдалось встановити особу молодика. Вони повідомляють, що йому 32 роки і він раніше неодноразово був судимий за тяжкі злочини.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна". Чоловікові загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі,

– додають у поліції.

Також вже відомо, як постраждала головна ялинка Борисполя. Зокрема, під час своєї витівки чоловік пошкодив прикраси та частину ілюмінації.

Нагадаємо, 22 грудня на головну ялинку Вашингтона видерся невідомий чоловік. Правоохоронцям довелося вести із ним переговори. Пізніше вони зазначили, що чоловік був у стані емоційного потрясіння.