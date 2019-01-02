08:52
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      П'яний чоловік заліз на головну ялинку Борисполя: курйозне відео

      2069 Читать новость на русском
      Головна ялинка у місті Бориспіль
      Головна ялинка у місті Бориспіль / Фото з відкритих джерел

      У місті Бориспіль, що на Київщині, нетверезий чоловік забрався на головну новорічну ялинку міста. Пізніше правоохоронці затримали бешкетника.

      Відповідне відео інциденту опублікували на сторінці інформаційного тижневика Бориспільщини "Термінал" у Facebook.

      Читайте також: У Харкові через вибух феєрверка чоловікові відірвало частину руки: 18+

      На відео видно, як п'яний чоловік виліз на ялинку, а потім перечепився та ледь не впав. 

      "Нетверезий "ялинколаз" в новорічну ніч пошкодив головну прикрасу площі міста Бориспіль", – йдеться у повідомленні. 

      До слова, у новорічну ніч у французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність. Замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провели на висоті усю новорічну ніч.

      Теги: Новини України Новорічні свята Алкоголь Новини Борисполя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      1 січня , 22:05 Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      3287
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 січня , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 918
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      1 січня , 18:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 2684
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      1 січня , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 1054
      Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      1 січня , 14:00 Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 5677
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      Терористи розважаються: “рознесли” автозаправку з гранатометів (Відео 18+)
       10 листопада 2014 , 16:52
      Українець у другому матчі поспіль забив у чемпіонаті Азейбарджану
       20 серпня 2018 , 09:04
      Манчестер Сіті без Зінченка сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ
       26 грудня 2018 , 18:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук