П'яний чоловік заліз на головну ялинку Борисполя: курйозне відео

У місті Бориспіль, що на Київщині, нетверезий чоловік забрався на головну новорічну ялинку міста. Пізніше правоохоронці затримали бешкетника.

Відповідне відео інциденту опублікували на сторінці інформаційного тижневика Бориспільщини "Термінал" у Facebook.

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На відео видно, як п'яний чоловік виліз на ялинку, а потім перечепився та ледь не впав.

"Нетверезий "ялинколаз" в новорічну ніч пошкодив головну прикрасу площі міста Бориспіль", – йдеться у повідомленні.

До слова, у новорічну ніч у французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність. Замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провели на висоті усю новорічну ніч.