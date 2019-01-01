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      У Франції застряг атракціон з відвідувачами на висоті 52 метрів: фото і відео

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      У Франції застряг атракціон з відвідувачами на висоті 52 метрів
      У Франції застряг атракціон з відвідувачами на висоті 52 метрів / Фото з відкритих джерех

      У новорічну ніч у французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.

      Про це повідомляє France Bleu Armorique.

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      Відомо, що восьмеро людей, серед яких п’ятеро неповнолітніх віком від 13 до 17 років, застрягли в кабіні атракціону BomberMaxxx. Більше того замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провести на висоті усю новорічну ніч.

      Тож рятувальникам вдалося звільнити людей лише о 5.40 1 січня. Крім того, до рятувальної операції залучали навіть гелікоптер, оскільки за допомогою драбини дістатися до кабіни не вдалося.

      Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      До слова, деякі атракціони у парку розваг продовжували працювати попри інцидент. Однак більшість відвідувачів просто спостерігали, як рятують людей.

      Теги: Новорічні свята Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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