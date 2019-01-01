У Франції застряг атракціон з відвідувачами на висоті 52 метрів: фото і відео
У новорічну ніч у французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.
Про це повідомляє France Bleu Armorique.
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Відомо, що восьмеро людей, серед яких п’ятеро неповнолітніх віком від 13 до 17 років, застрягли в кабіні атракціону BomberMaxxx. Більше того замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провести на висоті усю новорічну ніч.
Тож рятувальникам вдалося звільнити людей лише о 5.40 1 січня. Крім того, до рятувальної операції залучали навіть гелікоптер, оскільки за допомогою драбини дістатися до кабіни не вдалося.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
До слова, деякі атракціони у парку розваг продовжували працювати попри інцидент. Однак більшість відвідувачів просто спостерігали, як рятують людей.