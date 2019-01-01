У Франції застряг атракціон з відвідувачами на висоті 52 метрів: фото і відео

У новорічну ніч у французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.

Про це повідомляє France Bleu Armorique.

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Відомо, що восьмеро людей, серед яких п’ятеро неповнолітніх віком від 13 до 17 років, застрягли в кабіні атракціону BomberMaxxx. Більше того замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провести на висоті усю новорічну ніч.

Opération de sauvetage terminée pour les 8 personnes bloquées (pendant plus de 8h) sur un manège de la fête foraine de #Rennes. Bravo à toutes les équipes mobilisées sur cette intervention spectaculaire. pic.twitter.com/HZUxOPtiKX — Nathalie Appéré (@nathalieappere) January 1, 2019

Тож рятувальникам вдалося звільнити людей лише о 5.40 1 січня. Крім того, до рятувальної операції залучали навіть гелікоптер, оскільки за допомогою драбини дістатися до кабіни не вдалося.

Le sauveteur a pu accéder à la nacelle pic.twitter.com/G50K5ArZf5 — FB Armorique (@bleuarmorique) December 31, 2018

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Un peu plus de 8h après le début de l'opération la première victime est descendu ! Enfin ! pic.twitter.com/4SuGGiO8QF — FB Armorique (@bleuarmorique) January 1, 2019

До слова, деякі атракціони у парку розваг продовжували працювати попри інцидент. Однак більшість відвідувачів просто спостерігали, як рятують людей.