В аеропорту Амстердама чоловік погрожував підірвати бомбу

У новорічний вечір в Амстердамі була проведена часткова евакуація головного нідерландського аеропорту Схіпхол. 51-річний канадієць погрожував вибухом у залі відправлення.

Про це повідомляє NOS.

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Відомо, що надзвичайні дії довелося вжити через чоловіка, який погрожував підірвати бомбу з залі відправлення №3. Королівська поліція одразу знешкодила зловмисника. До слова, бомби при ньому не знайшли, однак тимчасову евакуацію залу відправлення все ж таки вирішили провести.

Згодом поліція оприлюднила дані про нападника. Ним виявився 51-річний канадієць. Крім того, фото з місця подій свідчать, що чоловік перебував у терміналі роздягнутий до спідньої білизни.

Джерела нідерландського мовника стверджують, що найімовірніше чоловік – людина з психічними відхиленнями, проте мотиви його дій офіційно не уточнюються.

Раніше 24 канал писав, що після опівночі в токійському кварталі Харадзюку невеликий фургон в'їхав у людей, які святкували Новий рік. Перекрита для руху автівок вулиця була заповнена людьми, що йшли до храму на новорічну молитву.