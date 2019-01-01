В аэропорту Амстердама мужчина угрожал взорвать бомбу

В новогодний вечер в Амстердаме была проведена частичная эвакуация главного голландского аэропорта Схипхол. 51-летний канадец угрожал взрывом в зале отправления.

Об этом сообщает NOS.

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Известно, что чрезвычайные действия пришлось принять из-за мужчины, который угрожал взорвать бомбу с зале ожидания №3. Королевская полиция сразу обезвредила злоумышленника. К слову, бомбы при нем не нашли, однако временную эвакуацию зала отправления все же решили провести.

Впоследствии полиция обнародовала данные о нападавшем. Им оказался 51-летний канадец. Кроме того, фото с места событий свидетельствуют, что мужчина находился в терминале раздетый до нижнего белья.

Источники нидерландского вещателя утверждают, что вероятнее всего мужчина – человек с психическими отклонениями, однако мотивы его действий официально не уточняются.

Ранее 24 канал писал, что после полуночи в токийском квартале Харадзюку небольшой фургон въехал в людей, которые праздновали Новый год. Перекрытая для движения автомобилей улица была заполнена людьми, которые шли в храм на новогоднюю молитву.