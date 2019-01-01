Попытка теракта: в Токио фургон въехал в толпу людей, которые шли на новогоднюю молитву

После полуночи в токийском квартале Харадзюку небольшой фургон въехал в людей, которые праздновали Новый год. Перекрыта для движения автомобилей улица была заполнена людьми, что шли в храм на новогоднюю молитву.

Об этом сообщает телекомпания NHK.

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Улица Такешита в районе Шибуя – очень популярное место с большим количеством ресторанов, кафе и магазинов. Здесь, в частности, часто можно увидеть множество иностранных туристов.

В полиции сообщили, что в результате наезда травмы получили девять человек, один из них находится в критическом состоянии.

Известно, что водитель фургона скрылся с места происшествия, однако позже правоохранителям удалось его задержать. Сначала задержанный заявил, что совершил террористический акт. Однако впоследствии он сказал, что нападение каким-то образом связано с казнями. Пока не понятно, что именно он имел в виду.

Нападавшего идентифицировали как Кадзухиро Кусакабе. Ему 21 год. Более того, мужчину обвиняют в попытке убийства.