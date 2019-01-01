На Николаевщине произошло страшное ДТП: погибли восемь человек, среди которых дети
Утром во вторник, 1 января, на трассе "Николаев – Днепропетровск" произошла жуткое ДТП с участием автомобилей "Опель" и "Мазда". В результате аварии погибли 8 человек, среди которых трое детей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
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Правоохранители рассказали, что в салоне Mazda ехали супруги из Казанки. Мужчина погиб на месте, а женщина с многочисленными травмами была доставлена в больницу.
По предварительной информации, в легковушке Opel передвигалась семья с детьми – жители Казанковского района. Девочку без сознания в возрасте около восьми лет, доставили в больницу. Все остальные пассажиры автомобиля погибли,
– говорится в сообщении.
Сейчас полиция уточняет общее количество жертв и их возраст.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
В то же время, местное издание "Новости N" пишет, что "Опель" ехал по трассе со стороны райцентра Казанки в направлении города Новый Буг. Водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался "Мазду", которая ехала во встречном направлении.
На Николаевщине произошло смертельное ДТП, погибли восемь человек
На Николаевщине в страшной аварии погибли восемь человек, среди которых и дети
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