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      На Николаевщине произошло страшное ДТП: погибли восемь человек, среди которых дети

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      На Николаевщине в страшном ДТП погибли восемь человек
      На Николаевщине в страшном ДТП погибли восемь человек / mk.npu.gov.ua

      Утром во вторник, 1 января, на трассе "Николаев – Днепропетровск" произошла жуткое ДТП с участием автомобилей "Опель" и "Мазда". В результате аварии погибли 8 человек, среди которых трое детей.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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      Правоохранители рассказали, что в салоне Mazda ехали супруги из Казанки. Мужчина погиб на месте, а женщина с многочисленными травмами была доставлена ​​в больницу.

      По предварительной информации, в легковушке Opel передвигалась семья с детьми – жители Казанковского района. Девочку без сознания в возрасте около восьми лет, доставили в больницу. Все остальные пассажиры автомобиля погибли,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас полиция уточняет общее количество жертв и их возраст.

      По факту ДТП возбуждено уголовное производство – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

      В то же время, местное издание "Новости N" пишет, что "Опель" ехал по трассе со стороны райцентра Казанки в направлении города Новый Буг. Водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался "Мазду", которая ехала во встречном направлении.


      На Николаевщине произошло смертельное ДТП, погибли восемь человек


      На Николаевщине в страшной аварии погибли восемь человек, среди которых и дети

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Николаева Дети и несовершеннолетние Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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