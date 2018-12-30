Грузовик влетел в кафе на Хмельнитчине, есть погибшие: фото и видео

В селе Давыдковцы, что на Хмельнитчине, грузовик влетел в здание кафе. В результате погибли три человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

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На перекрестке машина по неизвестным причинам съехала с дороги и въехала в кафе, которое на тот момент не работало. В грузовике было четверо пассажиров – водитель и двое из них погибли на месте, еще двое находятся в больнице.



ДТП в Хмельницкой области

Удар был такой силы, что спасателям пришлось освобождать тела с раздавленной кабины с помощью спецсредств. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В Хмельницкой области грузовик влетел в кафе: видео