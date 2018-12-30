Вантажівка влетіла в кафе на Хмельниччині, є загиблі: фото та відео

У селі Давидківці, що на Хмельниччині, вантажівка влетіла у будівлю кафе. В результаті загинули троє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Хмельницької області.

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На перехресті машина з невідомих причин з'їхала з дороги та в'їхала у кафе, яке на той момент не працювало. У вантажівці було четверо пасажирів – водій і двоє з них загинули на місці, ще двоє перебувають у лікарні.



ДТП на Хмельниччині

Удар був такої сили, що рятувальникам довелось вивільняти тіла із розчавленої кабіни за допомогою спецзасобів. Усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

На Хмельниччині вантажівка влетіла в кафе: відео