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      На Миколаївщині сталася страшна ДТП: загинуло вісім осіб, серед яких діти

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      На Миколаївщині у страшній ДТП загинуло вісім осіб
      На Миколаївщині у страшній ДТП загинуло вісім осіб / mk.npu.gov.ua

      Вранці у вівторок, 1 січня, на трасі "Миколаїв – Дніпропетровськ" сталася моторошна ДТП за участю автомобілів "Опель" і "Мазда". У результаті аварії загинули 8 осіб, серед яких троє дітей.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

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      Правоохоронці розповіли, що у салоні Mazda їхало подружжя з Казанки. Чоловік загинув на місці, а жінка із чисельними травмами була доправлена до лікарні.

      За попередньою інформацією, у легковику Opel пересувалась родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. Усі інші пасажири авто загинули,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі поліція уточнює загальну кількість жертв та їхній вік.

      За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

      Водночас, місцеве видання "Новости N" пише, що "Опель" їхав по трасі, з боку райцентру Казанки в напрямку міста Новий Буг. Водій іномарки не впорався з керуванням, автомобіль різко змінив траєкторію руху, виїхав на зустрічну смугу і врізався "Мазду", що їхала в зустрічному напрямку.


      На Миколаївщині сталася смертельна ДТП, загинуло вісім осіб


      На Миколаївщині у страшній аварії загинуло вісім осіб, серед яких і діти

      Теги: Поліція Новини України Новини Миколаєва Діти і неповнолітні Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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