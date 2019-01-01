На Миколаївщині сталася страшна ДТП: загинуло вісім осіб, серед яких діти

Вранці у вівторок, 1 січня, на трасі "Миколаїв – Дніпропетровськ" сталася моторошна ДТП за участю автомобілів "Опель" і "Мазда". У результаті аварії загинули 8 осіб, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

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Правоохоронці розповіли, що у салоні Mazda їхало подружжя з Казанки. Чоловік загинув на місці, а жінка із чисельними травмами була доправлена до лікарні.

За попередньою інформацією, у легковику Opel пересувалась родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. Усі інші пасажири авто загинули,

– йдеться у повідомленні.

Наразі поліція уточнює загальну кількість жертв та їхній вік.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Водночас, місцеве видання "Новости N" пише, що "Опель" їхав по трасі, з боку райцентру Казанки в напрямку міста Новий Буг. Водій іномарки не впорався з керуванням, автомобіль різко змінив траєкторію руху, виїхав на зустрічну смугу і врізався "Мазду", що їхала в зустрічному напрямку.



На Миколаївщині сталася смертельна ДТП, загинуло вісім осіб