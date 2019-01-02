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      Пьяный мужчина залез на главную елку Борисполя: курьезное видео

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      Главная елка в городе Борисполь
      Главная елка в городе Борисполь / Фото из открытых источников

      В городе Борисполь на Киевщине нетрезвый мужчина забрался на главную новогоднюю елку города. Позже правоохранители задержали нарушителя.

      Соответствующее видео инцидента опубликовали на странице информационного еженедельника Бориспольщины "Терминал" в Facebook.

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      На видео видно, как пьяный мужчина взобрался на елку, а потом споткнулся и едва не упал.

      "Нетрезвый "елколаз" в новогоднюю ночь повредил главное украшение площади города Борисполь", – говорится в сообщении.

      К слову, в новогоднюю ночь во французском городе Ренн группа посетителей аттракциона более девяти часов провисела на высоте 52 метра из-за технической неисправности. Вместо нескольких минут катания на аттракционе, люди провели на высоте всю новогоднюю ночь.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Алкоголь Новости Борисполя
      Источник: 24 канал
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