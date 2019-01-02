Пьяный мужчина залез на главную елку Борисполя: курьезное видео

В городе Борисполь на Киевщине нетрезвый мужчина забрался на главную новогоднюю елку города. Позже правоохранители задержали нарушителя.

Соответствующее видео инцидента опубликовали на странице информационного еженедельника Бориспольщины "Терминал" в Facebook.

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На видео видно, как пьяный мужчина взобрался на елку, а потом споткнулся и едва не упал.

"Нетрезвый "елколаз" в новогоднюю ночь повредил главное украшение площади города Борисполь", – говорится в сообщении.

К слову, в новогоднюю ночь во французском городе Ренн группа посетителей аттракциона более девяти часов провисела на высоте 52 метра из-за технической неисправности. Вместо нескольких минут катания на аттракционе, люди провели на высоте всю новогоднюю ночь.