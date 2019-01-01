Новорічні розбійники у Брюсселі спалили ялинку, напали на пожежників та пограбували аптеку

У брюссельському районі Моленбек-Сан-Жан у новорічну ніч хулігани спалили ялинку, пограбували аптеку та напали на пожежників.

Про це повідомляє видання La Libre.

Читайте також: Спроба теракту у Токіо: підозрюваний пояснив, чому скерував фургон на людей

Відомо, що у цьому ж районі була зруйнована автобусна зупинка.



У Брюсселі новорічні розбійники зруйнували автобусну зупинку//Фото: La Libre

Більше того, хулігани розбили вітрину однієї з аптек та пограбували її.



Хулігани пограбували аптеку в новорічну ніч у Брюсселі//Фото: La Libre

Крім того, група молодих людей за допомогою фаєрів підпалили сміттєві баки та новорічну ялинку

Пожежна машина, яка прибула на місце пригоди, також була закидана фаєрами. Друга пожежна машина була закидана камінням,

– йдеться у повідомленні.

Варто додати, що керівництво пожежного департаменту Брюсселя звернулося до поліції з проханням ідентифікувати нападників та притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, що у новорічну ніч у французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.