01:08
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Новорічні розбійники у Брюсселі спалили ялинку, напали на пожежників та пограбували аптеку

      195 Читать новость на русском
      Новорічні розбійники у Брюсселі спалили ялинку, напали на пожежників та пограбували аптеку
      Новорічні розбійники у Брюсселі спалили ялинку, напали на пожежників та пограбували аптеку / lalibre.be

      У брюссельському районі Моленбек-Сан-Жан у новорічну ніч хулігани спалили ялинку, пограбували аптеку та напали на пожежників.

      Про це повідомляє видання La Libre.

      Читайте також: Спроба теракту у Токіо: підозрюваний пояснив, чому скерував фургон на людей

      Відомо, що у цьому ж районі була зруйнована автобусна зупинка.

      брюссель хулігани новорічна ніч
      У Брюсселі новорічні розбійники зруйнували автобусну зупинку//Фото: La Libre

      Більше того, хулігани розбили вітрину однієї з аптек та пограбували її.

      брюссель новорічні розбійники хулігани пожежа
      Хулігани пограбували аптеку в новорічну ніч у Брюсселі//Фото: La Libre

      Крім того, група молодих людей за допомогою фаєрів підпалили сміттєві баки та новорічну ялинку

      Пожежна машина, яка прибула на місце пригоди, також була закидана фаєрами. Друга пожежна машина була закидана камінням,
      – йдеться у повідомленні.

      Варто додати, що керівництво пожежного департаменту Брюсселя звернулося до поліції з проханням ідентифікувати нападників та притягнути їх до відповідальності.

      Нагадаємо, що у новорічну ніч у французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.

      Теги: Пожежа Поліція Новорічні свята Бельгія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук