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      Спроба теракту у Токіо: підозрюваний пояснив, чому скерував фургон на людей

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      Спроба теракту у Токіо: підозрюваний пояснив чому направив фургон на людей
      Спроба теракту у Токіо: підозрюваний пояснив чому направив фургон на людей / Фото з відкритих джерех

      У Токіо затриманий за навмисний наїзд на людей Кадзухіро Кусакабе заявив поліції, що не буде виправдовуватися за скоєне.

      Про це повідомляє CNN.

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      Раніше 24 канал писав, що у новорічну ніч в токійському кварталі Харадзюку невеликий фургон в'їхав у людей, які святкували Новий рік. Перекрита для руху автівок вулиця була заповнена людьми, що йшли до храму на новорічну молитву.

      За підозрою у замаху на вбивство поліція затримала 21-річного Кадзухіро Кусакабе. Чоловік заявив, що скерував машину на людей на вузькій вулиці на знак протесту проти смертної кари і не збирається виправдовуватися за свої дії.

      Крім того, поліцейські виявили в машині підозрюваного велику кількість гасу. Сліди горючої рідини також були виявлені і на одязі Кусакабе.

      Відомо, що підозрюваний повідомив копам, що діяв для відплати за страту членів секти "Аум Сінріке".

      Теги: Новорічні свята Поліція Японія Теракт
      Джерело: 24 Канал
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