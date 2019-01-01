Спроба теракту у Токіо: підозрюваний пояснив, чому скерував фургон на людей

У Токіо затриманий за навмисний наїзд на людей Кадзухіро Кусакабе заявив поліції, що не буде виправдовуватися за скоєне.

Про це повідомляє CNN.

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Раніше 24 канал писав, що у новорічну ніч в токійському кварталі Харадзюку невеликий фургон в'їхав у людей, які святкували Новий рік. Перекрита для руху автівок вулиця була заповнена людьми, що йшли до храму на новорічну молитву.

За підозрою у замаху на вбивство поліція затримала 21-річного Кадзухіро Кусакабе. Чоловік заявив, що скерував машину на людей на вузькій вулиці на знак протесту проти смертної кари і не збирається виправдовуватися за свої дії.

Крім того, поліцейські виявили в машині підозрюваного велику кількість гасу. Сліди горючої рідини також були виявлені і на одязі Кусакабе.

Відомо, що підозрюваний повідомив копам, що діяв для відплати за страту членів секти "Аум Сінріке".