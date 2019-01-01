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      Попытка теракта в Токио: подозреваемый объяснил, почему направил фургон на людей

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      Попытка теракта в Токио: подозреваемый объяснил, почему направил фургон на людей
      Попытка теракта в Токио: подозреваемый объяснил, почему направил фургон на людей / Фото из открытых источников

      В Токио задержанный за умышленный наезд на людей Кадзухиро Кусакабе заявил полиции, что не будет оправдываться за содеянное.

      Об этом сообщает CNN.

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      Ранее 24 канал писал, что в новогоднюю ночь в токийском квартале Харадзюку небольшой фургон въехал в людей, которые праздновали Новый год. Перекрытая для движения автомобилей улица была заполнена людьми, что шли в храм на новогоднюю молитву.

      По подозрению в покушении на убийство полиция задержала 21-летнего Кадзухиро Кусакабе. Мужчина заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни и не собирается оправдываться за свои действия.

      Кроме того, полицейские обнаружили в машине подозреваемого большое количество керосина. Следы горючей жидкости также были обнаружены и на одежде Кусакабе.

      Известно, что подозреваемый сообщил копам, что действовал для возмездия за казнь членов секты "Аум Синрике".

      Теги: Новогодние праздники Полиция Теракт Япония
      Источник: 24 Канал
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