Новогодние разбойники в Брюсселе сожгли елку, напали на пожарных и ограбили аптеку

В брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан в новогоднюю ночь хулиганы сожгли елку, ограбили аптеку и напали на пожарных.

Об этом сообщает издание La Libre.

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Известно, что в этом же районе была разрушена автобусная остановка.

В Брюсселе новогодние разбойники разрушили автобусную остановку //Фото: La Libre

Хулиганы разбили витрину одной из аптек и ограбили ее.

Хулиганы ограбили аптеку в новогоднюю ночь в Брюсселе//Фото: La Libre

Кроме того, группа молодых людей с помощью файеров подожгли мусорные баки и новогоднюю елку

Пожарная машина, прибывшая на место происшествия, также была заброшена файерами. Вторая пожарная машина была забросана камнями,

– говорится в сообщении.

Стоит добавить, что руководство пожарного департамента Брюсселя обратилось в полицию с просьбой идентифицировать нападавших и привлечь их к ответственности.

Напомним, что в новогоднюю ночь во французском городе Ренн группа посетителей аттракциона более девяти часов провисела на высоте 52 метра из-за технической неисправности.



У Брюсселі новорічні розбійними зруйнували автобусну зупинку//Фото: La Libre