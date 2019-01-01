Новогодние разбойники в Брюсселе сожгли елку, напали на пожарных и ограбили аптеку
В брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан в новогоднюю ночь хулиганы сожгли елку, ограбили аптеку и напали на пожарных.
Об этом сообщает издание La Libre.
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Известно, что в этом же районе была разрушена автобусная остановка.
В Брюсселе новогодние разбойники разрушили автобусную остановку //Фото: La Libre
Хулиганы разбили витрину одной из аптек и ограбили ее.
Хулиганы ограбили аптеку в новогоднюю ночь в Брюсселе//Фото: La Libre
Кроме того, группа молодых людей с помощью файеров подожгли мусорные баки и новогоднюю елку
Пожарная машина, прибывшая на место происшествия, также была заброшена файерами. Вторая пожарная машина была забросана камнями,
– говорится в сообщении.
Стоит добавить, что руководство пожарного департамента Брюсселя обратилось в полицию с просьбой идентифицировать нападавших и привлечь их к ответственности.
Напомним, что в новогоднюю ночь во французском городе Ренн группа посетителей аттракциона более девяти часов провисела на высоте 52 метра из-за технической неисправности.
У Брюсселі новорічні розбійними зруйнували автобусну зупинку//Фото: La Libre