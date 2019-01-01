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      Новогодние разбойники в Брюсселе сожгли елку, напали на пожарных и ограбили аптеку

      29 Читати новину українською
      Новогодние разбойники в Брюсселе сожгли елку, напали на пожарных и ограбили аптеку
      Новогодние разбойники в Брюсселе сожгли елку, напали на пожарных и ограбили аптеку / lalibre.be

      В брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан в новогоднюю ночь хулиганы сожгли елку, ограбили аптеку и напали на пожарных.

      Об этом сообщает издание La Libre.

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      Известно, что в этом же районе была разрушена автобусная остановка.

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      В Брюсселе новогодние разбойники разрушили автобусную остановку //Фото: La Libre

      Хулиганы разбили витрину одной из аптек и ограбили ее.

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      Хулиганы ограбили аптеку в новогоднюю ночь в Брюсселе//Фото: La Libre

      Кроме того, группа молодых людей с помощью файеров подожгли мусорные баки и новогоднюю елку

      Пожарная машина, прибывшая на место происшествия, также была заброшена файерами. Вторая пожарная машина была забросана камнями,
      – говорится в сообщении.

      Стоит добавить, что руководство пожарного департамента Брюсселя обратилось в полицию с просьбой идентифицировать нападавших и привлечь их к ответственности.

      Напомним, что в новогоднюю ночь во французском городе Ренн группа посетителей аттракциона более девяти часов провисела на высоте 52 метра из-за технической неисправности.

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      У Брюсселі новорічні розбійними зруйнували автобусну зупинку//Фото: La Libre

       

      Теги: Пожар Полиция Новогодние праздники Бельгия
      Источник: 24 Канал
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