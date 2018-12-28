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      В Минэкологии рассказали, сколько туристов посетили Чернобыльскую зону отчуждения в 2018 году

      16 Читати новину українською
      Зона отчуждения
      Зона отчуждения / https://life.pravda.com.ua

      В 2018 году зону отчуждения в Чернобыле посетили с туристической целью 63 тысячи человек.

      Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

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      В сообщении отметили, что зона отчуждения становится территорией изменений и развития. Минприроды выполнило все обязательства относительно взносов в Чернобыльский фонд "Укрытие" и обеспечило необходимые условия для развития возобновляемой энергетики

      Мы усовершенствовали и автоматизировали систему посещения зоны отчуждения. В Киеве, Чернобыле и в поселке городского типа Иванков открыли три офиса Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника,
      – рассказали в пресс-службе.

      И добавили, что на базе заповедника также начата работа над тремя международными научными проектами.

      Чорнобиль
      Чернобыльская зона отчуждения

      А также завершены "горячие" испытания на Централизованном хранилище отработанных источников ионизирующего облучения.

      Поток туристов увеличивается. В 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч туристов. В 2016 году – примерно 36 тысяч. А в 2018 году – 63 тысячи,
      – подчеркнули в министерстве экологии и природных ресурсов.

      По их данным, поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 миллионов гривен.

      К слову, в октябре 2018 года пресс-служба ЧАЭС сообщила, что на промышленной площадке Чернобыльской АЭС открыли солнечную электростанцию "Solar Chernobyl".

      Теги: Новости Украины Путешествия Чернобыль
      Источник: 24 канал
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