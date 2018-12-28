В Минэкологии рассказали, сколько туристов посетили Чернобыльскую зону отчуждения в 2018 году

В 2018 году зону отчуждения в Чернобыле посетили с туристической целью 63 тысячи человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

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В сообщении отметили, что зона отчуждения становится территорией изменений и развития. Минприроды выполнило все обязательства относительно взносов в Чернобыльский фонд "Укрытие" и обеспечило необходимые условия для развития возобновляемой энергетики

Мы усовершенствовали и автоматизировали систему посещения зоны отчуждения. В Киеве, Чернобыле и в поселке городского типа Иванков открыли три офиса Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника,

– рассказали в пресс-службе.

И добавили, что на базе заповедника также начата работа над тремя международными научными проектами.



Чернобыльская зона отчуждения

А также завершены "горячие" испытания на Централизованном хранилище отработанных источников ионизирующего облучения.

Поток туристов увеличивается. В 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч туристов. В 2016 году – примерно 36 тысяч. А в 2018 году – 63 тысячи,

– подчеркнули в министерстве экологии и природных ресурсов.

По их данным, поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 миллионов гривен.

К слову, в октябре 2018 года пресс-служба ЧАЭС сообщила, что на промышленной площадке Чернобыльской АЭС открыли солнечную электростанцию "Solar Chernobyl".