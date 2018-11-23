10:25
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      В Чернобыльской зоне запустили "Артефакт"

      77 Читати новину українською
      Диджитал-скульптура "Артефакт"
      Диджитал-скульптура "Артефакт" / Фото 24 канала

      22 ноября в Чернобыльской зоне отчуждения произошло необычное событие – активация интерактивной диджитал-скульптуры "Артефакт". Эта презентация стала одновременно открытием одноименного международного культурно-социального проекта, цель которого – борьба с новостными фейками и манипулированием информацией.

      Церемония запуска диджитал-скульптуры "Артефакт", на которой присутствовало около 200 представителей средств массовой информации, состоялась на центральной площади когда-то молодого и перспективного города Припять, который после Чернобыльской аварии стал безлюдным поселением-призраком.

      Музыкальное сопровождение для активации "Артефакт" создали и представили известный музыкант, номинант на "Грэмми" Кристоф Этье (проект Telepompusik) и украинский художник Rassvet. Их совместный саундтрек был создан с использованием "Звуков Чернобыля", которые команда арт-проекта записала в Зоне отчуждения.

      Главная цель проекта "Артефакт" – привлечь внимание общественности к проблеме осознанного потребления и распространения информации и научить фильтровать информацию. Проект затрагивает важные проблемы современности – фейковые новости, манипулирование информацией, медиа-грамотность.


      Журналисты стали свидетелями активация диджитал-скульптуры "Артефакт"

      Почему местом презентации была выбрана именно Чернобыльская зона? Цитируем пресс-релиз организаторов:

      Символизм скульптуры содержит отсылки к фантастической повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" и к ее экранизации Тарковского – фильма-притчи "Сталкер". В Зоне отчуждения появляется "Артефакт", который способен ответить на важнейшие вопросы и выполнить желания людей. Произведение было своеобразным пророчеством, поскольку Зона отчуждения, описанная в повести, вскоре реально появилась на карте. Пришло время появиться и "Артефакту". Ведь именно такой "Артефакт" сейчас необходим как символ правды, к которому стоит стремиться в необъятном потоке информации.

      Читайте также: На Чернобыльской АЭС открыли масштабную солнечную электростанцию: впечатляющие фото

      Теги: Новости Украины Новости культуры Чернобыль Выставка Исскусство
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
      сегодня , 10:01 Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
      Уляна Корицька 6789
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 163
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 29314
      Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      сегодня , 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      455
      Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      сегодня , 08:40 Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      Артем Овдієнко 833
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Лукашенко "в курсе" о переговорах в нормандском формате в Минске и ждет гостей
       8 февраля 2015 , 14:39 1
      Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
       7 июня , 14:01
      Между двумя украинскими городами проложили европейскую трассу
       1 сентября , 17:46
      Ракицкий технически уничтожил Зинченко на тренировке сборной Украины – бурная реакция защитника (ВИДЕО)
       15 октября , 21:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук