В Чернобыльской зоне запустили "Артефакт"

22 ноября в Чернобыльской зоне отчуждения произошло необычное событие – активация интерактивной диджитал-скульптуры "Артефакт". Эта презентация стала одновременно открытием одноименного международного культурно-социального проекта, цель которого – борьба с новостными фейками и манипулированием информацией.

Церемония запуска диджитал-скульптуры "Артефакт", на которой присутствовало около 200 представителей средств массовой информации, состоялась на центральной площади когда-то молодого и перспективного города Припять, который после Чернобыльской аварии стал безлюдным поселением-призраком.

Музыкальное сопровождение для активации "Артефакт" создали и представили известный музыкант, номинант на "Грэмми" Кристоф Этье (проект Telepompusik) и украинский художник Rassvet. Их совместный саундтрек был создан с использованием "Звуков Чернобыля", которые команда арт-проекта записала в Зоне отчуждения.

Главная цель проекта "Артефакт" – привлечь внимание общественности к проблеме осознанного потребления и распространения информации и научить фильтровать информацию. Проект затрагивает важные проблемы современности – фейковые новости, манипулирование информацией, медиа-грамотность.



Журналисты стали свидетелями активация диджитал-скульптуры "Артефакт"

Почему местом презентации была выбрана именно Чернобыльская зона? Цитируем пресс-релиз организаторов:

Символизм скульптуры содержит отсылки к фантастической повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" и к ее экранизации Тарковского – фильма-притчи "Сталкер". В Зоне отчуждения появляется "Артефакт", который способен ответить на важнейшие вопросы и выполнить желания людей. Произведение было своеобразным пророчеством, поскольку Зона отчуждения, описанная в повести, вскоре реально появилась на карте. Пришло время появиться и "Артефакту". Ведь именно такой "Артефакт" сейчас необходим как символ правды, к которому стоит стремиться в необъятном потоке информации.

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