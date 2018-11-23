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      У Чорнобильській зоні запустили "Артефакт"

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      Діджитал-скульптура "Артефакт"
      Діджитал-скульптура "Артефакт" / Фото 24 каналу

      22 листопада в Чорнобильській зоні відчудження відбулася незвичайна подія – активація інтерактивної діджитал-скульптури "Артефакт". Ця презентація стала одночасно відкриттям однойменного міжнародного культурно-соціального проекту, мета якого – боротьба з новинними фейками та маніпулюванням інформацією.

      Церемонія запуску діджитал-скульптури "Артефакт", на якій були присутні близько 200 представників засобів масової інформації, відбулася на центральній площі колись молодого і перспективного міста Прип’ять, яке після Чорнобильської аварії стало безлюдним поселенням-привидом.

      Музичний супровід для активація "Артефакту" створили і представили відомий музикант, номінант на "Греммі" Крістоф Етьє (проект Telepompusik) і український митець Rassvet. Їхній спільний саундтрек був створений з використанням "Звуків Чорнобиля", які команда арт-проекту записала в Зоні відчудження.

      Головна мета проекту "Артефакт" – привернути увагу громадськості до проблеми усвідомленого споживання і поширення інформації та навчити фільтрувати інформацію. Проект зачіпає важливі проблеми сучасності – фейкові новини, маніпулювання інформацією, медіа-грамотність.


      Журналісти стали свідками активація діджитал-скульптури "Артефакт"

      Чому місцем презентації було обрано саме Чорнобильську зону? Цитуємо прес-реліз організаторів:

      Символізм скульптури містить відсилання до фантастичної повісті братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі" і до її екранізації Тарковського – фільму-притчі "Сталкер". У Зоні відчуження з’являється "Артефакт", який здатний відповісти на найважливіші питання і виконати бажання людей. Твір був своєрідним пророцтвом, оскільки Зона відчуження, описана в повісті, незабаром реально з’явилася на карті. Прийшов час з’явитися і "Артефакту". Адже саме такий "Артефакт" зараз необхідний як символ правди, до якого варто прагнути в неосяжному потоці інформації.

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      Теги: Новини України Новини культури Мистецтво Виставка Чорнобиль
      Джерело: 24 Канал
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