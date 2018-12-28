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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Мінекології розповіли, скільки туристів відвідало Чорнобильську зону відчуження у 2018 році

      69 Читать новость на русском
      Зона відчуження
      Зона відчуження / https://life.pravda.com.ua

      У 2018 році зону відчуження у Чорнобилі відвідали з туристичною метою 63 тисячі осіб.

      Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природніх ресурсів України на своїй сторінці у Facebook.

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      У повідомленні зазначили, що зона відчуження стає територією змін та розвитку.Мінприроди виконало всі зобов’язання щодо внесків до Чорнобильського фонду "Укриття" та забезпечило необхідні умови для розвитку відновлювальної енергетики 

      Ми удосконалили та автоматизували систему відвідування зони відчуження. У Києві, Чорнобилі та селищі міського типу Іванків відкрили три офіси Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника,
      – розповіли у прес-службі.

      І додали, що на базі заповідника також розпочато роботу над трьома міжнародними наукові проекти.

      Чорнобиль
      Чорнобильська зона відчуження

      А також завершено "гарячі" випробування на Централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого опромінення. 

      Потік туристів збільшується. У 2014 році зону відчуження відвідало понад 8 тисяч туристів. У 2016 році – приблизно 36 тисяч. А у 2018 році – 63 тисячі,
      – наголосили у Міністерстві екології та природніх ресурсів.

      За їх даними, надходження від туристичних послуг за 2018 рік становлять 39 мільйонів гривень.

      До слова, у жовтні 2018 року прес-служба ЧАЕС повідомила, що на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС відкрили сонячну електростанцію "Solar Chernobyl".

      Теги: Новини України Чорнобиль Подорожі
      Джерело: 24 канал
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