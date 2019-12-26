На самой высокой башне Канады выполнили украинский "Щедрик": праздничное видео

Украинский квартет из Тернополя "Аккорд" выполнил всемирно известную украинскую песню "Щедрик" на самой высокой башне Канады CN Tower.

Видео с праздничным исполнением "Щедрика" опубликовал "Голос Америки".

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"Щедрик" – это одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича, которую во всем мире знают под английским названием Ukrainian Call Carol.

Первую редакцию "Щедрик" было записано в 1901-1902 годах, а последнюю – в 1919-м. Он стал всемирно известным том числе и благодаря появлению в ряде кинохитов:

"Один дома";

"Крепкий горишок-2";

"Гарри Поттер".