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      На самой высокой башне Канады выполнили украинский "Щедрик": праздничное видео

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      Украинский "Щедрик" зазвучал на самой высокой башне Канады CN Tower / journalmetro.com

      Украинский квартет из Тернополя "Аккорд" выполнил всемирно известную украинскую песню "Щедрик" на самой высокой башне Канады CN Tower.

      Видео с праздничным исполнением "Щедрика" опубликовал "Голос Америки".

      Интересно: Дональд Трамп признал честью съемки в рождественском фильме "Один дома 2"

      "Щедрик"  это одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича, которую во всем мире знают под английским названием Ukrainian Call Carol.

      Первую редакцию "Щедрик" было записано в 1901-1902 годах, а последнюю  в 1919-м. Он стал всемирно известным том числе и благодаря появлению в ряде кинохитов:

      • "Один дома";
      • "Крепкий горишок-2";
      • "Гарри Поттер".

      Выполнение "Щедрик" на самой большой телевизионной башне Канады: смотрите видео

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Исскусство Новости культуры Рождество Канада Новости Украины
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