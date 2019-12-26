На найвищій вежі Канади виконали український "Щедрик": святкове відео
Український квартет з Тернополя "Акорд" виконав відому у всьому світі українську пісню "Щедрик" на найвищій вежі Канади CN Tower.
Відео зі святковим виконанням "Щедрика" опублікував "Голос Америки".
Цікаво: Дональд Трамп визнав честю зйомки у різдвяному фільмі "Один вдома 2"
"Щедрик" – це одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, яку у всьому світі знають під англійською назвою Ukrainian Call Carol.
Першу редакцію "Щедрика" було записано у 1901-1902 роках, а останню – у 1919-му. Він став всесвітньо відомим, зокрема, і завдяки появі у низці кінохітів:
- "Сам удома";
- "Міцний горішок-2";
- "Гаррі Поттер".
Виконання "Щедрика" на найвищій телевізійній вежі Канади: дивіться відео
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі