06:12
26 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Падіння гордості Росії. Як намолити на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:40, 25 грудня
      Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство
      Вєсті.UA
      19:04, 25 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      На найвищій вежі Канади виконали український "Щедрик": святкове відео

      34 Читать новость на русском
      Український "Щедрик" зазвучав на найвищій вежі Канади CN Tower / journalmetro.com

      Український квартет з Тернополя "Акорд" виконав відому у всьому світі українську пісню "Щедрик" на найвищій вежі Канади CN Tower.

      Відео зі святковим виконанням "Щедрика" опублікував "Голос Америки".

      Цікаво: Дональд Трамп визнав честю зйомки у різдвяному фільмі "Один вдома 2"

      "Щедрик" – це одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, яку у всьому світі знають під англійською назвою Ukrainian Call Carol.

      Першу редакцію "Щедрика" було записано у 1901-1902 роках, а останню – у 1919-му. Він став всесвітньо відомим, зокрема, і завдяки появі у низці кінохітів:

      • "Сам удома";
      • "Міцний горішок-2";
      • "Гаррі Поттер".

      Виконання "Щедрика" на найвищій телевізійній вежі Канади: дивіться відео

      Глава УГКЦ висловився щодо можливості визнання Римо-католицькою церквою
      сьогодні
      634
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Канада Різдво Новини культури Мистецтво
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      25 грудня , 22:32 Головні новини 25 грудня: Кузьменко подала до суду на МВС, святкування Різдва
      Северин Трач 779
      25 грудня , 22:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 1257
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      828
      25 грудня , 20:27 Католицьке Різдво в Європі: цікаві ідеї для бюджетної подорожі
      Ірина Полицька 2432
      25 грудня , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 1207
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук