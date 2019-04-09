На "Самопомич" ждет непростая внутренняя перегруппировка, – Садовый

В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со "своим будущим и потенциальными новыми попутчиками".

В своей заметке Андрей Садовый не назвал конкретных фамилий парламентариев, которые собираются выйти из фракции "Объединение "Самопомич", но поблагодарил их за работу: "Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент, и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не скурвились, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве".

Политик также добавил, что на "Самопомич" ждет непростая внутренняя перегруппировка и напомнил, что партия будет формировать новый состав кандидатов на следующие парламентские выборы по принципу "открытых списков".

"Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни", – подчеркнул Садовый.