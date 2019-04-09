На "Самопомич" ждет непростая внутренняя перегруппировка, – Садовый
В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со "своим будущим и потенциальными новыми попутчиками".
В своей заметке Андрей Садовый не назвал конкретных фамилий парламентариев, которые собираются выйти из фракции "Объединение "Самопомич", но поблагодарил их за работу: "Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент, и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не скурвились, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве".
Политик также добавил, что на "Самопомич" ждет непростая внутренняя перегруппировка и напомнил, что партия будет формировать новый состав кандидатов на следующие парламентские выборы по принципу "открытых списков".
"Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни", – подчеркнул Садовый.
Выбор редакции
-
Я бы не сказал, что мы вышли из переговоров, – скандальный Александр Герега о покупке "Карпат"сегодня , 13:53
-
Во время разминирования "серой зоны" на Донбассе случился взрыв: погиб украинский саперсегодня , 13:18
-
Московский клуб предложил 2 миллиона. Думали, я раздвину ножки и рвану, - Федецкийсегодня , 13:09