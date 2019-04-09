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      На "Самопомич" ждет непростая внутренняя перегруппировка, – Садовый

      56 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / samopomich.ua

      В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый.

      По его словам, парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со "своим будущим и потенциальными новыми попутчиками".

      В своей заметке Андрей Садовый не назвал конкретных фамилий парламентариев, которые собираются выйти из фракции "Объединение "Самопомич", но поблагодарил их за работу: "Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент, и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не скурвились, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве".

      Политик также добавил, что на "Самопомич" ждет непростая внутренняя перегруппировка и напомнил, что партия будет формировать новый состав кандидатов на следующие парламентские выборы по принципу "открытых списков".

      "Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни", – подчеркнул Садовый.

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      Теги: Новости политики Андрей Садовой Самопомич
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