На "Самопоміч" чекає непросте внутрішнє перегрупування, – Садовий

Найближчим часом частина народних депутатів від "Самопомочі" покине фракцію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер партії, міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, парламент доживає останні місяці, і політики визначаються зі "своїм майбутнім та потенційними новими попутниками".

У своєму дописі Андрій Садовий не назвав конкретних прізвищ парламентарів, які збираються вийти з фракції "Об’єднання "Самопоміч", але подякував їм за роботу: "Як би не склалася доля тих, хто вирішить покинути "Самопоміч" в цей момент, і якими б не були їх мотиви, я хочу подякувати їм за їхню працю. Не скурвились, не зраджували виборців і принципи, робили те, що могли, хоча були у значній меншості".

Політик також додав, що на "Самопоміч" чекає непросте внутрішнє перегрупування і нагадав, що партія формуватиме новий склад кандидатів на наступні парламентські вибори за принципом "відкритих списків".

"Далі підуть ті, для кого це дійсно справа життя", – наголосив Садовий.