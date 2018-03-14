На шахте в Кривом Роге горняк погиб страшной смертью

На шахте "Юбилейная" рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге 38-летнего исполняющего обязанности горного мастера засыпало породой.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Трагический случай произошел еще 7 марта, однако о нем стало известно после начала расследования Государственной службой по вопросам труда.

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По предварительной информации, мужчина находясь на отметке горизонта "минус" 1319 метров упал вниз до отметки 1337 метров и был присыпанный породой. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Рудник "Сухая Балка" входит в группу DCH Александра Ярославского. Это одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.