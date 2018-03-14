На шахті у Кривому Розі гірник загинув страшною смертю

На шахті "Ювілейна" рудника "Суха Балка" у Кривому Розі 38-річного виконуючого обов'язки гірничого майстра засипало породою.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Трагічний випадок трапився ще 7 березня, проте про нього стало відомо після початку розслідування Державною службою з питань праці.

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За попередньою інформацією, чоловік перебуваючи на позначці горизонту "мінус" 1319 метрів впав вниз до позначки 1337 метрів і був присипаний породою. У результаті він зазнав травм, несумісних з життям.

Рудник "Суха Балка" входить до групи DCH Олександра Ярославського. Це одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. До складу рудника входять шахти "Ювілейна" і ім. Фрунзе.