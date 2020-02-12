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      На шотландский пляж вынесло гигантский хребет неизвестного существа: фото

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      В сети предполагают: скелет может принадлежать Лохнесскому чудовищу / коллаж 24 канала

      Соцсети спорят из-за большого скелета неизвестного существа, который появился на одном из пляжей Шотландии после шторма Сиара. Длинный хребет, переходящий в хвост, приписывают и киту, и трицератопсу, и даже Лохнесскому чудовищу.

      Фото с гигантским скелетом обнародовали в фейсбук-сообществе Fubar News. У гигантского хребта существа позирует ребенок, чтобы пользователи могли оценить реальные размеры животного.

      Ранее: На побережье США нашли загадочное морское существо, похожее на Лохнесское чудовище: фото

      Наткнулся на это странное существо вблизи Абердина. У кого есть идеи – кто это может быть?
      – говорится в описании к изображению.

      Так, часть людей предполагает: скелет может принадлежать киту, косатке или крокодилу. Другие считают, что это какое-то доисторическое существо, к примеру, диплодок или трицератопс.

      По версии еще одной группы людей, это хребет "родственника" таинственного Лохнесского чудовища.

      Интересно! Недавно новозеландские ученые предположили, что Лохнесское чудовище или Несси было не рептилией, как считалось ранее, а гигантской рыбой. В ходе исследования они взяли 250 проб воды в разных частях озера Лох-Несс, чтобы составить каталог флоры и фауны водоема. После этого они пришли к выводу – никаких крупных животных в озере никогда не было. Зато Несси мог быть огромный угорь.

      Заметим, что позвоночник вынесло на пляж города Абердин, расположенного на восточном побережье Шотландии.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Мир животных Шотландия
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