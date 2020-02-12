На шотландський пляж винесло гігантський хребет невідомої істоти: фото

Соцмережі сперечаються через великий скелет невідомої істоти, який з’явився на одному із пляжів Шотландії після шторму Кіара. Довжелезний хребет, що переходить у хвіст, приписують і киту, і трицератопсу, і – навіть лохнеському чудовиську.

Фото з гігантським скелетом оприлюднили у фейсбук-спільноті Fubar News. Біля велетенського хребта істоти позує дитина, аби користувачі могли оцінити реальні розміри тварини.

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Натрапив на цю дивну істоту поблизу Абердин. У когось є якісь ідеї – хто це може бути?

– йдеться в описі до зображення.

Так, частина людей припускає: скелет може належати киту, косатці або крокодилу. Інші вважають: це – якась доісторична істота: приміром, диплодок чи трицератопс.

За версією ще однієї групи людей, це – хребет "родича" таємничого лохнеського чудовиська.

Цікаво! Нещодавно новозеландські вчені припустили, що лохнеське чудовисько або Нессі було не рептилією, як вважалось раніше, а гігантською рибою. Під час дослідження вони взяли 250 проб води в різних частинах озера Лох-Несс, аби скласти каталог флори та фауни водойми. Після цього вони дійшли до висновку – жодних великих тварин в озері ніколи не було. Натомість Нессі міг бути величезний вугор.

Зауважимо, що хребет винесло на пляж міста Абердин, що розташоване на східному узбережжі Шотландії.