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      На шотландський пляж винесло гігантський хребет невідомої істоти: фото

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      У мережі припускають: скелет може належати лохнеському чудовиську / колаж 24 каналу

      Соцмережі сперечаються через великий скелет невідомої істоти, який з’явився на одному із пляжів Шотландії після шторму Кіара. Довжелезний хребет, що переходить у хвіст, приписують і киту, і трицератопсу, і – навіть лохнеському чудовиську.

      Фото з гігантським скелетом оприлюднили у фейсбук-спільноті Fubar News. Біля велетенського хребта істоти позує дитина, аби користувачі могли оцінити реальні розміри тварини.

      Раніше: На узбережжі США знайшли загадкову морську істоту, подібну до Лохнеського чудовиська: фото

      Натрапив на цю дивну істоту поблизу Абердин. У когось є якісь ідеї – хто це може бути?
      – йдеться в описі до зображення.

      Так, частина людей припускає: скелет може належати киту, косатці або крокодилу. Інші вважають: це – якась доісторична істота: приміром, диплодок чи трицератопс.

      За версією ще однієї групи людей, це – хребет "родича" таємничого лохнеського чудовиська.

      Цікаво! Нещодавно новозеландські вчені припустили, що лохнеське чудовисько або Нессі було не рептилією, як вважалось раніше, а гігантською рибою. Під час дослідження вони взяли 250 проб води в різних частинах озера Лох-Несс, аби скласти каталог флори та фауни водойми. Після цього вони дійшли до висновку – жодних великих тварин в озері ніколи не було. Натомість Нессі міг бути величезний вугор.

      Зауважимо, що хребет винесло на пляж міста Абердин, що розташоване на східному узбережжі Шотландії.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Шотландія Світ тварин
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