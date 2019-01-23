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      На сколько украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки: впечатляющая статистика

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      Украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки
      Украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки / Фото из открытых источников

      В 2018 году украинцы стали больше летать, по сравнению с 2017-м. Всего за этот период пассажирооборот авиационного транспорта вырос аж на 25%, а результаты украинских авиаперевозчиков увеличились на 17%. Между тем предприятия железнодорожного транспорта в 2018 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2017 годом на 5,1%.

      Об этом сообщили на сайте Государственной статистики Украины.

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      Если говорить об "Укрзализныце", то грузооборот национального перевозчика сократился на 2,9%, а пассажирооборот увеличился на 1,3%.

      Пасажирообіг
      Пассажирооборот "Укрзализныци" по сравнению с 2017 годом увеличился

      Транспортные предприятия Украины в 2018 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2017 годом на 2%, а перевозки пассажиров – на 3,5%.

      В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию со временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

      Напомним, что еще один лоукостер увеличит количество рейсов в Украину. Азербайджанская бюджетная авиакомпания Buta Airways вскоре запустит регулярные рейсы из Одессы и Харькова в Баку. Первые рейсы начнут летать уже в мае 2019 года.

      Теги: Статистика авиация Новости Украины Транспорт Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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