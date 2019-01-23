На скільки українські авіакомпанії збільшили пасажироперевезення: вражаюча статистика

За 2018 рік українці стали більше літати, в порівнянні з 2017 роком. Загалом за цей період пасажиропотік авіаційного транспорту зріс аж на 25%, а результати українських авіаперевізників збільшилися на 17%. Натомість підприємства залізничного транспорту у 2018 році скоротили перевезення вантажів порівняно з 2017 роком на 5,1%.

Про це повідомили на сайті Державної статистики України.

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Якщо говорити про "Укрзалізницю", то вантажообіг національного перевізника скоротився на 2,9%, а пасажирообіг збільшився на 1,3%.



Пасажирообіг "Укрзалізниці" у порівнянні з 2017 роком збільшився

Транспортні підприємства України у 2018 році скоротили перевезення вантажів у порівнянні з 2017 роком на 2%, а перевезення пасажирів – на 3,5%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що ще один лоукостер збільшить кількість рейсів в Україну. Азербайджанська бюджетна авіакомпанія Buta Airways незабаром запустить регулярні рейси з Одеси та Харкова до Баку. Перші рейси почнуть літати вже у травні 2019 року.