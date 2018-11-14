На сколько увеличилось количество украинских работников в Германии: показательные цифры

Количество граждан Украины, которые имеют в Германии официальную работу, за год выросло на 10%. В общем 43 тысячи украинцев трудоустроились в Германии в 2018 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное министерство труда Германии.

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По данным на март 2018 года, около 43 тысяч украинских граждан в Германии имеют официальную работу и платят обязательные социальные взносы.

Всего в Германии проживают 138 тысяч украинских граждан, из них 88 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин, которые имеют гражданство Украины. Интересно, что средний возраст украинцев 42-43 года, более половины – женаты, но только каждый третий из них – с гражданином или гражданкой Германии. В среднем граждане Украины живут в Германии 11,5 лет.

Вид на жительство в ФРГ имеют 78,5 тысячи граждан Украины. В 2017 году в Германию на жительство въехали еще 11,8 тысячи украинцев, в то же время выехали или умерли – почти 10 тысяч.

Напомним, что объединение предпринимателей и работодателей прогнозируют, что Польша может потерять большое количество работников из Украины, которые выедут на запад Европы. Причиной этого будет замедление экономического развития.