Польша может потерять более полумиллиона украинских заробитчан

Объединения предпринимателей и работодателей прогнозируют, что Польша может потерять большое количество работников из Украины, которые уедут на запад Европы. Причиной этого будет замедление экономического развития .

Об этом сообщается на сайте РБК-Украина с ссылкой на источник.

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В Польше в течение первого полугодия 2018 года зафиксировали на 13% меньше заявлений о намерении поручить выполнение работы иностранцам, чем в прошлом году. По прогнозам экспертов, динамика роста польской экономики может сократиться на треть из-за оттока украинских заробитчан. За это Польша может потерять 1,6% ВВП.

Тем временем в Германии активно готовят рекламные кампании, чтобы поощрить работников из других стран идти к ним на работу. Со своей стороны, они обещают оказать поддержку в изучении немецкого языка.

В Польше опасаются, что это "переманит" значительную часть украинцев.



Работа на заводах и фабриках в Польше

Объединения предпринимателей и работодателей решили создать в Польше единую миграционную политику, которая была бы направлена на "рассудочное поглощения трудовых иммигрантов из проверенных направлений".

Для того, чтобы сохранить прежние темпы экономического развития, к 2050 году готовятся принять 5 миллионов трудовых мигрантов.

Напомним, Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были даны с целью трудоустройства.