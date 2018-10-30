"Драматические последствия": в Польше запаниковали из-за вероятной потери украинских заробитчан

Если граждане из стран, не являющихся членами ЕС, получат более широкий доступ к немецкому рынку труда, то украинцы поедут из Польши дальше на Запад, в поисках более высокой заработной платы. Для польского рынка труда это может обернуться драматическими последствиями.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

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По данным исследования, проведенного компанией Work Service, уже в начале следующего года из Польши в Германию могут переехать 59% украинских заробитчан.

Большинство польских работодателей уже сейчас страдают от нехватки рабочей силы. Если иностранцы получат более широкий доступ на немецкий рынок труда, много украинцев, которых массово нанимают наши фирмы, могут поехать на Запад. В Германии у них есть перспектива легально заработать гораздо больше, поэтому Польша потеряет свою привлекательность. Украинских работников уже сейчас переманивают у нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны упростили процедуру трудоустройства и предлагают более привлекательные условия,

– комментирует сотрудник Work Service Павел Волневич.

В связи с этим польские работодатели в отчаянии и не скрывают своих опасений, отмечает издание. "В строительстве застой, не хватает рабочих рук. В 2019 ситуация усугубится, ведь украинцы отправятся на Запад", – отмечает руководитель компании Unibep Лешек Голомбецкий.

Насколько отчаянные настроения царят в отрасли, свидетельствует шаг компании Budimeks, которая до конца 2019 года планирует трудоустроить более тысячи сотрудников и предлагает вознаграждение в 2 000 злотых за помощь в поиске персонала.

20-25% людей, которые работают на польских стройках, – это украинцы и белорусы, без них отрасли не справиться. В год для выполнения наших контрактных обязательств нам приходится нанимать 700-800 новых работников, ведь роботизации строительной отрасли придется подождать еще лет 20,

– рассказал глава предприятия Дариуш Блохер.

Волневич считает, что спасением может стать повышение зарплат для украинцев; кроме того, придется приглашать на работу граждан других стран.

Тем временем миграционный потенциал Украины практически исчерпан. Согласно официальным украинским данным, с 2015 года страна потеряла 7% трудоспособного населения. Эта цифра может быть еще выше, поскольку украинцы могут сейчас ездить в ЕС без виз. По оценкам ООН, к 2050 году население Украины уменьшится с 44,2 миллионов до 36,4 миллионов человек.

"Настолько активный процесс трудовой миграции может в ближайшие годы стать угрозой для экономического роста страны и привести к инфляции. У нас уже сейчас много вакантных рабочих мест, и мы не знаем, как их заполнить", – констатирует замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

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Напомним, Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были выданы с целью трудоустройства.