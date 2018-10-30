Заработки в три, четыре раза больше: Германия планирует принимать украинцев на работу

С 2019 года немецкое правительство планирует открыть рынок труда для лиц из государств, не являющихся членами ЕС.

Об этом сообщает Радио Польша.

Читайте также: Зарплаты в ГМК Украины практически не уступают доходам заробитчан, – эксперты

"Последствия выезда из Польши полумиллиона украинских работников трудно представить", – сказал Томаш Инглот, глава агентства трудоустройства Personel Service, которое занимается наймом украинских заробитчан в Польше.

Правда, Польша более дружелюбна для украинцев и что касается языка, и менталитета, но в Германии можно заработать в три, четыре раза больше. Для многих это веская причина, чтобы уехать. В первую очередь поедут лучшие специалисты,

– убежден вице-председатель Business Centre Club Збигнев Журек.

По информации издания, польские эксперты видят два варианта выхода из сложившейся ситуации: повышение зарплаты или привлечение работников из Беларуси, Грузии, Индии, Вьетнама или Непала.

Ранее Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году именно украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были выданы с целью трудоустройства.