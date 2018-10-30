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      Заработки в три, четыре раза больше: Германия планирует принимать украинцев на работу

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      Заробитчане
      Заробитчане / Фото из открытых источников

      С 2019 года немецкое правительство планирует открыть рынок труда для лиц из государств, не являющихся членами ЕС.

      Об этом сообщает Радио Польша.

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      "Последствия выезда из Польши полумиллиона украинских работников трудно представить", – сказал Томаш Инглот, глава агентства трудоустройства Personel Service, которое занимается наймом украинских заробитчан в Польше.

      Правда, Польша более дружелюбна для украинцев и что касается языка, и менталитета, но в Германии можно заработать в три, четыре раза больше. Для многих это веская причина, чтобы уехать. В первую очередь поедут лучшие специалисты,
      – убежден вице-председатель Business Centre Club Збигнев Журек.

      По информации издания, польские эксперты видят два варианта выхода из сложившейся ситуации: повышение зарплаты или привлечение работников из Беларуси, Грузии, Индии, Вьетнама или Непала.

      Ранее Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году именно украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были выданы с целью трудоустройства.

      Теги: Новости Украины Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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