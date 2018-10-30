Заробітки в три, чотири рази більше: Німеччина планує приймати українців на роботу

З 2019 року німецький уряд планує відкрити ринок праці для осіб з держав, які не є членами ЄС.

Про це повідомляє Радіо Польща.

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"Наслідки виїзду з Польщі півмільйона українських працівників важко уявити", – сказав Томаш Інглот, глава агентства працевлаштування Personel Service, яке займається наймом українських заробітчан у Польщі.

Правда, Польща більш дружелюбна для українців і що стосується мови і менталітету, але в Німеччині можна заробити в три, чотири рази більше. Для багатьох це вагома причина, щоб виїхати. В першу чергу поїдуть кращі фахівці,

– переконаний віце-голова Business Centre Club Збігнєв Журек.

За інформацією видання, польські експерти бачать два варіанти виходу з ситуації, що склалася: підвищення зарплати або залучення працівників з Білорусі, Грузії, Індії, В'єтнаму чи Непалу.

Раніше Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою торік, саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.