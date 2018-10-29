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      Зарплати в ГМК України практично не поступаються доходам заробітчан, – експерти

      665 Читать новость на русском
      Зарплата
      Зарплата / ukr.media

      Згідно з різними даними, на заробітки за кордон в останні роки з України виїхали від 3 до 6 млн осіб.

      За обіцянками роботодавців щедро платити часто ховається шахрайство – у Польщі часто не виплачують останні зарплати, а умови життя заробітчан залишають бажати кращого, у Росії під виглядом заробітків можна загриміти за ґрати за звинуваченням у поширенні наркотиків, у країнах Скандинавії високий ризик бути депортованим без будь-яких виплат. Про це йдеться в статті "Ти не людина, ти тінь": Як дурять українських заробітчан за кордоном" на 112.ua.

      При цьому, зазначають експерти, гроші, за якими заробітчани їдуть за кордон, можна заробити і в Україні. Зокрема, високі зарплати в гірничо-металургійному комплексі України.

      Нещодавно журнал "Вісник. Рейтинг", який виходить за підтримки Державної фіскальної служби, опублікував дані щодо зайнятості в галузі ГМК. Так, гірничо-металургійна група "Метінвест" забезпечує роботою 64 786 осіб, що складає 34% усіх працівників галузі. Друге місце за кількістю співробітників серед металургійних компаній посідає "АрселорМіттал Кривий Ріг". До трійки найбільших роботодавців галузі також увійшов Дніпровський металургійний комбінат.

      Як зазначило видання, в галузі досить високі – за мірками України – зарплати. Так, середня зарплата співробітника "Метінвесту" перевищує середню по країні на 59% і становить 14 535 грн (при цьому в Запорізькій області вище на 83%, ніж у середньому по країні, – 16 285 грн).

      Експерти відзначають важливість ГМК для економіки України. "Історично склалося так, що металургія є однією з найважливіших галузей для української економіки, а також одним з основних драйверів формування валютної виручки", – зазначає директор Інституту економічної безпеки Олександр Рябченко.

      За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, на сьогодні ГМК – це близько 30% промислового виробництва країни, а також щонайменше 30% валютної виручки. "У галузі, без урахування суміжних галузей, працює близько 250 тис. осіб. Раніше було більше (до втрати непідконтрольних територій) – щонайменше 350 тис. осіб. Нині ми виробляємо вдвічі менше сталі, ніж у 2006 році. Було 42 млн т сталі на рік, нині – 21 млн т. Якщо враховувати кількість людей, зайнятих у суміжних галузях, то це щонайменше 1 млн українців", – каже Біленький.

      Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко додає, що ГМК – це і традиційно основна експортна галузь. "Нині на частку галузі припадає щонайменше 25-27% в обсязі валютної виручки. Ще одна стаття, внаслідок якої формується валютна виручка протягом останніх років, – це аграрна галузь. Ця галузь і металургія на сьогодні є основними, які забезпечують надходження валюти в країні", – каже Охріменко.

      Експерт зазначає, що цьогоріч на тлі загального зменшення обсягу експорту з України зростає експорт металу. "Якщо брати окремо за позиціями, то нинішнього року металурги змогли наростити виробництво сталі (3%), чавуну (10%), прокату (10%). Це хороші показники. У галузі металургії зайнято велику частину населення, до того ж вона сконцентрована в окремих областях, де альтернативи у вигляді інших виробництв особливо немає", – каже Охріменко.

      За його словами, в найближчій перспективі не видно інших промислових галузей, які можуть скласти конкуренцію ГМК в плані надходження валютної виручки в Україну. "У далекій перспективі альтернативну виручку Україні можуть приносити транспортні коридори. Але це в перспективі. Протягом найближчих 5-10 років металургія залишиться флагманом однозначно", – упевнений економіст.

      Теги: Новини України Гроші металургія Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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