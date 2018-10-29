Зарплаты в ГМК Украины практически не уступают доходам заробитчан, – эксперты

Согласно различным данным, на заработки за границу в последние годы из Украины выехали от 3 до 6 млн человек.

За обещаниями работодателей щедро платить часто скрывается мошенничество – в Польше часто не выплачивают последние зарплаты, а условия жизни работников оставляют желать лучшего, в России под видом заработков можно загреметь за решетку по обвинению в распространении наркотиков, в странах Скандинавии высокий риск быть депортированным без каких либо выплат. Об этом говорится в статье "Ты не человек, ты тень": Как обманывают украинских заробитчан за рубежом" на 112.ua.

При этом, отмечают эксперты, деньги, за которыми работники едут за границу, можно заработать и в Украине. В частности, высокие зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины.

Недавно журнал "Вестник. Рейтинг", который выходит при поддержке Государственной фискальной службы, опубликовал данные по занятости в отрасли ГМК. Так, горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех работников отрасли. Второе место по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает "АрселорМиттал Кривой Рог". В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

Как отметило издание, в области достаточно высокие – по меркам Украины – зарплаты. Так, средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" выше средней по стране на 59% и составляет 14 535 грн (при этом в Запорожской области выше на 83%, чем в среднем по стране – 16 285 грн).

Эксперты отмечают важность ГМК для экономики Украины. "Исторически сложилось так, что металлургия является одной из важнейших отраслей для украинской экономики, а также одним из основных драйверов формирования валютной выручки", – отмечает директор Института экономической безопасности Александр Рябченко.

По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки. "В области, без учета смежных отраслей, работает около 250 тыс. теловек. Раньше было больше (до потери неподконтрольных территорий) – более 350 тыс. человек. В настоящее время мы производим в два раза меньше стали, чем в 2006 году. Было 42 млн т стали в год, сейчас – 21 млн т. Если учитывать количество людей, занятых в смежных отраслях, то это по меньшей мере 1 млн украинцев", – говорит Беленький.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет, что ГМК – это и традиционно основная экспортная отрасль. "Сейчас на долю отрасли приходится не менее 25-27% в объеме валютной выручки. Еще одна статья, в результате которой формируется валютная выручка в последние годы, – это аграрная отрасль. Эта отрасль и металлургия сегодня являются основными, которые обеспечивают поступление валюты в стране", – говорит Охрименко.

Эксперт отмечает, что в этом году на фоне общего уменьшения объема экспорта из Украины растет экспорт металла. "Если брать отдельно по позициям, то в этом году металлурги смогли нарастить производство стали (3%), чугуна (10%), проката (10%). Это хорошие показатели. В области металлургии занята большая часть населения, к тому же она сконцентрирована в отдельных областях, где альтернативы в виде других производств особенно нет", – говорит Охрименко.

По его словам, в ближайшей перспективе не видно других промышленных отраслей, которые могут составить конкуренцию ГМК в плане поступления валютной выручки в Украину. "В далекой перспективе альтернативную выручку Украине могут приносить транспортные коридоры. Но это в перспективе. В течение ближайших 5-10 лет металлургия останется флагманом однозначно", – уверен экономист.