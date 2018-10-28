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      Скільки ЄС видав українцям посвідок на проживання: промовисті цифри

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      Скільки українців отримали посвідки на проживання в ЄС
      Скільки українців отримали посвідки на проживання в ЄС / polskapraca.in.ua

      Українці перегнали сирійців за кількістю отриманих посвідок на проживання в країнах Європейського Союзу.

      Відповідну статистику за 2017-й рік оприлюднив Євростат.

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      За даними європейського відомства, торік приблизно 662 тисячі українців отримали посвідки на проживання у країнах ЄС.

      Що цікаво, за кількістю виданих посвідок українці майже втричі випередили громадян Сирії, які у цьому рейтингу займають друге місце.

      Загалом громадяни України отримали приблизно 21% всіх посвідок на проживання, виданих у країнах Євросоюзу у 2017 році.

      Найбільше посвідок українцям видавала Польща – приблизно 585 тисяч дозволів (88%). Наступними за кількістю виданих дозвільних документів для українців серед країн ЄС – Чехія, Угорщина, Словаччина та Данія.

      Майже 90% українців просили про дозвіл на проживання у ЄС з метою працевлаштування і лише 26 тисяч посвідок видали з метою освіти.

      До слова, напередодні у мережі розгорівся скандал через неоднозначну рекламу про українських заробітчан на вулицях Варшави.

      Теги: Новини політики Новини України Заробітчани Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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