Скільки ЄС видав українцям посвідок на проживання: промовисті цифри

Українці перегнали сирійців за кількістю отриманих посвідок на проживання в країнах Європейського Союзу.

Відповідну статистику за 2017-й рік оприлюднив Євростат.

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За даними європейського відомства, торік приблизно 662 тисячі українців отримали посвідки на проживання у країнах ЄС.

Що цікаво, за кількістю виданих посвідок українці майже втричі випередили громадян Сирії, які у цьому рейтингу займають друге місце.

Загалом громадяни України отримали приблизно 21% всіх посвідок на проживання, виданих у країнах Євросоюзу у 2017 році.

Найбільше посвідок українцям видавала Польща – приблизно 585 тисяч дозволів (88%). Наступними за кількістю виданих дозвільних документів для українців серед країн ЄС – Чехія, Угорщина, Словаччина та Данія.

Майже 90% українців просили про дозвіл на проживання у ЄС з метою працевлаштування і лише 26 тисяч посвідок видали з метою освіти.

До слова, напередодні у мережі розгорівся скандал через неоднозначну рекламу про українських заробітчан на вулицях Варшави.